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Веселившаяся после похорон вдова Караченцова отказалась от памятника

Веселившаяся после похорон вдова Караченцова отказалась от памятника
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: "Утро"
На монумент не нашлось денег

Актер Николай Караченцов ушел из жизни осенью прошлого года, но на его могиле до сих пор не установили памятник. Вдова знаменитости Людмила Поргина оправдывается – на достойный вариант у нее просто не осталось денег.

По ее словам, очень много средств они потратили при жизни Караченцова на его реабилитацию. Артиста лечили за границей и в России, при этом за помощью к поклонникам или спонсорам не обращались.

"Сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно, как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная. Мы так долго боролись за жизнь Коли",

цитирует вдову Людмилу Поргину "Дни.ру".

URA.RU сообщает, что без памятника могила Караченцова все-таки не останется. На помощь к вдове пришли работники гранитной мастерской, они сделают памятник бесплатно. Уже известно, как будет выглядеть монумент: на черном граните артист будет изображен в образе графа Рязанова из спектакля "Юнона и Авось". Также рядом с надгробием будут установлены стулья, как в зрительном зале театра, и софиты.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. После похорон артиста его вдова организовала поминки, которые больше были похожи на вечеринку. Гости многие пили, шутили и выглядели радостными. Не осталась в стороне от веселья и вдова актера Людмила Поргина.

Дарья ПЕТРОВА
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