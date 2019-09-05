Веселившаяся после похорон вдова Караченцова отказалась от памятника

На монумент не нашлось денег

Актер Николай Караченцов ушел из жизни осенью прошлого года, но на его могиле до сих пор не установили памятник. Вдова знаменитости Людмила Поргина оправдывается – на достойный вариант у нее просто не осталось денег.

По ее словам, очень много средств они потратили при жизни Караченцова на его реабилитацию. Артиста лечили за границей и в России, при этом за помощью к поклонникам или спонсорам не обращались.

"Сейчас такие цены, что установить достойный памятник стоит примерно, как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная. Мы так долго боролись за жизнь Коли",

– цитирует вдову Людмилу Поргину "Дни.ру".

URA.RU сообщает, что без памятника могила Караченцова все-таки не останется. На помощь к вдове пришли работники гранитной мастерской, они сделают памятник бесплатно. Уже известно, как будет выглядеть монумент: на черном граните артист будет изображен в образе графа Рязанова из спектакля "Юнона и Авось". Также рядом с надгробием будут установлены стулья, как в зрительном зале театра, и софиты.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. После похорон артиста его вдова организовала поминки, которые больше были похожи на вечеринку. Гости многие пили, шутили и выглядели радостными. Не осталась в стороне от веселья и вдова актера Людмила Поргина.