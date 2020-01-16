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У вдовы случился припадок при виде любовницы Караченцова

У вдовы случился припадок при виде любовницы Караченцова
Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: www.globallookpress.com
Людмила Поргина наорала на женщину прилюдно

Вдова актера Николая Караченцова стала новой героиней шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. В студию пришла также и любовница покойного актера. Женщины, которые обвиняют друг друга в смерти артиста, повздорили.

В ролике, который опубликовал телеканал НТВ, Поргина с ярким макияжем в розовом платье в пол говорит зрителям, чтобы они посмотрели на нее и на другую женщину, с которой ей приходилось бороться за сердце Караченцова. Любовница выбрала спокойный макияж и серое платье в полоску.

После этого Поргина обратилась к женщине, спросив, зачем она писала ей письма и есть ли у нее совесть.

"А у вас, которая читает чужие письма?" - ответила гостья Леры Кудрявцевой. В результате вдова Караченцова перешла на крик и мат.

"Я вам сказала никогда не появляться в моем доме, на моем пороге", – заявила Поргина.

Чем закончилась перебранка двух женщин, пока не известно. 

Полина ИВАНОВА

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