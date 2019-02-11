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Вдова Караченцова заговорила о замужестве

Людмила Поргина. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКараченцов терзал всех в театре
Актриса уверена, что ни один мужчина не сможет сравниться с ее покойным супругом

Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили в браке почти полвека. Артистка призналась, что ей ни с кем не было так интересно, как с Николаем Петровичем, так как он мог поддержать разговор на любую тему. По словам Поргиной, Караченцов был "человеком энциклопедических знаний". И после его смерти она даже не рассматривает для себя возможность выйти замуж еще раз.

Вдова легенды советского кино добавила, что после злополучной аварии Караченцов понял, что хочет прожить с ней всю жизнь и, едва придя в себя, повел ее венчаться. Все эти годы они любили друг друга так же сильно, как в самом начале их отношений.

"Когда мы просто молчали, когда он уже уходил, он смотрел и показывал мне на губы, то есть просил поцеловать. Я его целовала, и он шепотом говорил мне: "Спасибо, мое счастье",

– поделилась своими воспоминаниями вдова в эфире программы "Ой, мамочки" на телеканале "МИР 24".  

Она также вновь оправдалась за веселые поминки супруга. Поргина напомнила, что в православии после смерти телесной "продолжается жизнь души", а значит, необходимо радоваться, что человек попал в рай. А Караченцов был верующим человеком и хотел отправиться в лучший мир без постоянных болей. Вдова также подчеркнула, что тосты с фразой "гип-гип-ура" были важны для актера, который любил спорт и стал инвалидом, так как именно это кричат атлеты с ограниченными физическими возможностями во время соревнований. 

Караченцов скончался в конце октября 2018-го после продолжительной болезни. 

Полина ИВАНОВА
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