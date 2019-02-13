Караченцов терзал всех в театре

Народный артист был требователен на репетиции знаменитого спектакля

Николай Караченцов почти 20 лет исполнял роль графа Николая Резанова в постановке "Юнона и Авось". И при этом каждый раз мучил всех, рассказал его коллега Дмитрий Певцов, тоже выступавший в этом образе в театре "Ленком" позже.

"Он же был режиссером, проводил танцевальные репетиции, показывал все движения. Гневался, не понимал, как это может не получаться", но "удивительной теплоты был человек... теплым и родным",

– сообщил актер в интервью "Вокруг ТВ" и добавил, что к нему лично тот обращался так: "Здравствуй, красивый".

Кроме того, Караченцов, по словам Певцова, мог заснуть прямо на съемках, для этого ему было достаточно двух минут в какие-то небольшие перерывы. Наверное, потому что у звезды советского кино был очень плотный график и на сон просто не хватало времени, предположил коллега.

Сейчас в театре никак не могут найти актера на роль, которую играл Караченцов. У Певцова из-за этого возникли разногласия с худруком "Ленкома" Марком Захаровым, им нравятся разные кандидаты. Но Дмитрий вынужден соглашаться со старшим, ведь тот делал спектакль.

"Вообще в театре хорошие отношения: все друг к другу относятся хорошо, но Николай Петрович был любимчиком", – отметил Певцов.

Караченцов запомнился зрителям и по телеверсии легендарного спектакля. Вполне возможно, что многим будет трудно принять другого актера в этом образе. Вот и Дмитрию Певцову было нелегко, а теперь это и подавно сложная задача.

У Николая Петровича "было удивительное совершенно обаяние". Коллега "даже не подозревал насколько", но "понимал, что его любят люди, но вот на панихиде были ребята из Киева, которые просто прилетели похоронить, со всей страны люди прилетали на похороны, чтобы проститься".

Караченцов стал популярен не только благодаря актерскому таланту, но и удивительному обаянию, заявил Певцов. Дмитрий работает в театре "Ленком" почти 30 лет. И вместе со всей труппой театра переживал из-за смерти одного из самых ярких актеров.

Николай Караченцов скончался в октябре прошлого года на 74-м году жизни. Он долго боролся с тяжелой болезнью – раком, но она победила.