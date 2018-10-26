Караченцов умер

Артист долго боролся с тяжелыми болезнями, но так и не смог их победить

Он скончался сегодня утром, в 09:00. Об этом сообщил сын Николая Караченцова.

В субботу, 27 октября, у Николая Караченцова день рождения. Ему должно было исполниться 74 года.

В октябре Поргина рассказала, что из-за воспаления легких Караченцов почти месяц находился в больнице. Позже сын актера Андрей говорил, что после болезни отец слаб и не встает с кровати.

Караченцов почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он также снимался в фильмах "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других.

Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 г., после того как он попал в ДТП. Осенью прошлого года жена актера рассказала, что у него обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в легких. В конце января у Николая Петровича завершился четвертый курс химиотерапии.