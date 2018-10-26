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Караченцов умер

Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
продолжениеНазвана причина смерти Караченцова
Артист долго боролся с тяжелыми болезнями, но так и не смог их победить

Он скончался сегодня утром, в 09:00. Об этом сообщил сын Николая Караченцова.

В субботу, 27 октября, у Николая Караченцова день рождения. Ему должно было исполниться 74 года.

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В октябре Поргина рассказала, что из-за воспаления легких Караченцов почти месяц находился в больнице. Позже сын актера Андрей говорил, что после болезни отец слаб и не встает с кровати.

Караченцов почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он также снимался в фильмах "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других.

Актерская деятельность Караченцова прервалась в 2005 г., после того как он попал в ДТП. Осенью прошлого года жена актера рассказала, что у него обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в легких. В конце января у Николая Петровича завершился четвертый курс химиотерапии.

Фоторепортаж
Битва со смертью: Караченцов боролся за жизнь долгие годы
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov +1
Полина ДОРОЖКИНА
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