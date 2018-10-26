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Названа причина смерти Караченцова

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеНазначена дата прощания с Караченцовым
Артист скончался в Московской городской онкологической больнице сегодня утром

У Николая Караченцова отказали почки. Об этом сообщила его жена.

"Николай Петрович скончался сегодня", – рассказала ТАСС Людмила Поргина. И добавила, что вопрос о прощании и похоронах будет решаться.

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Народный артист скончался в Москве сегодня утром, "без десяти девять от остановки сердца". Об этом сообщил РИА "Новости" его сын Андрей Караченцов. 

Прощание с актером состоится в "Ленкоме". Дата пока не названа.

В последние два дня актер находился в очень тяжелом состоянии, пишет Telegram-канал Mash.

Семейному врачу семьи Караченцовых пока ничего не известно. 

В больнице, где лечился актер, подтвердили, что сегодня его не стало. "Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", – передал сын Николая Петровича Андрей.

Актер сыграл запоминающиеся роли во многих известных фильмах, среди которых "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету немало и театральных работ, в том числе – спектакль "Юнона и Авось".

Почти 13 лет назад – в феврале 2005 г. – народный артист попал в ДТП, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Фоторепортаж
Битва со смертью: Караченцов боролся за жизнь долгие годы
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov +1
Полина ДОРОЖКИНА
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