Вдове Караченцова руку собирали по частям

Актриса находится в одной из больниц Москвы

С Людмилой Поргиной произошло неприятное. Она упала на даче и сильно травмировала левую руку. Вдову Николая Караченцова госпитализировали. Из-за того что перелом был сложный, ей провели операцию. В среду, 27 марта, женщина может выйти из больницы, но рука будет в гипсе четыре недели.

"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах,

– сообщила она сама РИА ФАН. И пояснила:

"Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию... Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома".

Людмила Андреевна торопится поскорее оказаться дома, ведь у нее намечена встреча со скульпторами, которые должны принести эскизы памятника ее знаменитого мужа. Также актриса и вся семья Караченцова собирают архив народного артиста – диски, снимки, фильмы, записи, книги и другие ценности.

Пока родные не знают, что будут делать со всем этим, но Людмила Андреевна уже получила предложение написать мемуары об ушедшем из жизни супруге. Только из-за травмы еще не может начать. Как пояснила сама Поргина, "пока еще слишком больно", а "потом будет видно"

Ранее сообщалось, как вдова поступила с вещами актера. Часть его одежды она раздала друзьям, а остальное решила передать в храм. Себе на память она оставила "две шубы, в которых муж гулял". Кое-что Людмила Андреевна поместила в тот самый архив..

Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия. Его не стало 26 октября прошлого года. Он похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.