Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вдове Караченцова руку собирали по частям

Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: www.globallookpress.com
Актриса находится в одной из больниц Москвы

С Людмилой Поргиной произошло неприятное. Она упала на даче и сильно травмировала левую руку. Вдову Николая Караченцова госпитализировали. Из-за того что перелом был сложный, ей провели операцию. В среду, 27 марта, женщина может выйти из больницы, но рука будет в гипсе четыре недели.

"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах,

– сообщила она сама РИА ФАН. И пояснила:

"Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию... Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома".

Людмила Андреевна торопится поскорее оказаться дома, ведь у нее намечена встреча со скульпторами, которые должны принести эскизы памятника ее знаменитого мужа. Также актриса и вся семья Караченцова собирают архив народного артиста – диски, снимки, фильмы, записи, книги и другие ценности.

Пока родные не знают, что будут делать со всем этим, но Людмила Андреевна уже получила предложение написать мемуары об ушедшем из жизни супруге. Только из-за травмы еще не может начать. Как пояснила сама Поргина, "пока еще слишком больно", а "потом будет видно"

Ранее сообщалось, как вдова поступила с вещами актера. Часть его одежды она раздала друзьям, а остальное решила передать в храм. Себе на память она оставила "две шубы, в которых муж гулял". Кое-что Людмила Андреевна поместила в тот самый архив..

Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия. Его не стало 26 октября прошлого года. Он похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Фоторепортаж
Битва со смертью: Караченцов боролся за жизнь долгие годы
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov +1
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Поцелуй Иуды: на украинских выборах вскрылся "договорняк"

Порошенко уничтожает своих конкурентов изощренными методами

Спрятать от России: Скрипалей могли изменить до неузнаваемости

В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей