Телеведущую отказались звать на поминки актера

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас. Актриса уверена, что ведущая "Давай поженимся" не имеет права ее осуждать.

Недавно Гузеева вспомнила в интервью "про одну веселую вдову, которая на поминках пила шампанское с "красными губами", намекая на Поргину. Несмотря на то что в актерской среде уверены в давнем конфликте между телеведущей и актрисой, вдова Караченцова была удивлена заявлению Гузеевой:

"Ну что вы – мы никогда с ней не ссорились! Мне даже самой интересно, почему она о поминках Коли, которые были год назад, заговорила только сейчас",

– рассказала Людмила Поргина газете "Собеседник". Она также добавила, что в своем поведении на поминках мужа не видит ничего криминального. Более того, она считает, что в тот вечер вела себя правильно – ведь именно так хотел Николай:

"В какой цвет красить губы и как одеваться – это личное дело каждого человека! На поминках я вела себя замечательно. Никто не посмеет мне сказать грубого слова. И тем более нельзя утверждать, будто я была навеселе".

Советская актриса также рассказала, что телеведущей вообще не было в тот вечер, поэтому она не имеет права осуждать Поргину, сообщает "Комсомольская правда". Она добавила, что Гузееву на поминки в этом году звать не будет, так как близкой подругой Караченцова она никогда не была.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. Поминки, которые устроила вдова актера, прошли необычно весело, в связи с чем вызвали бурное обсуждение. Поргина сообщила, что это было желанием Караченцова.