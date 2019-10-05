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Лариса Гузеева неожиданно рассказала подробности собственных похорон. Она отметила, что не хочет, чтобы на траурном мероприятии было веселье, намекая на вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину.
"Мы тут с Ларисой Удовиченко, с подругой моей, сплетничали про одну веселую вдову, которая на поминках пила шампанское с "красными губами". Типа покойник был бы рад видеть меня такой счастливой: шампанское, красные губы, песни... Я этого не понимаю",
– цитирует Гузееву "Комсомольская правда".
Артистка отметила, что на ее похоронах все должны рыдать и умирать от горя. Друзья Гузеевой рассказали, что актриса никак не может справиться с депрессией из-за смерти матери.
При этом в последнее время Лариса Гузеева перестала выпивать и бросила курить. Она стала больше времени уделять здоровью и села на диету.
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