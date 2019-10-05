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Гузеева неожиданно рассказала подробности собственных похорон

Гузеева неожиданно рассказала подробности собственных похорон
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva
Артистка уже составила план на траурное мероприятие

Лариса Гузеева неожиданно рассказала подробности собственных похорон. Она отметила, что не хочет, чтобы на траурном мероприятии было веселье, намекая на вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину.

"Мы тут с Ларисой Удовиченко, с подругой моей, сплетничали про одну веселую вдову, которая на поминках пила шампанское с "красными губами". Типа покойник был бы рад видеть меня такой счастливой: шампанское, красные губы, песни... Я этого не понимаю",

цитирует Гузееву "Комсомольская правда".

Артистка отметила, что на ее похоронах все должны рыдать и умирать от горя. Друзья Гузеевой рассказали, что актриса никак не может справиться с депрессией из-за смерти матери.

При этом в последнее время Лариса Гузеева перестала выпивать и бросила курить. Она стала больше времени уделять здоровью и села на диету.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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