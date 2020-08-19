Актриса не против выйти с соперницей на бой

Заслуженная артистка России, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что не верит слухам о романе ее покойного мужа с певицой Азизой. Она неоднократно слышала подобного рода заявления, на которые реагирует с насмешкой.

Ранее Азиза рассказала в эфире шоу "На самом деле", что Караченцов пытался добиться ее сердца, так как был уверен во взаимности. А Поргина будто бы знала об их отношениях. Только однажды мать певицы сказала, что на чужой беде счастья не построить, поэтому она решила оставить мужчину.

Впрочем, супруга актера отнеслась к таким откровениям с изрядной долей скептицизма. Ни о каком романе, уверена она, речи между ее мужем и певицей не было – они ограничивались приятельством. К тому же у так называемой пары разное восприятие – Азиза является "темпераментной звездой" шоу-бизнеса, по законам которого Караченцов никогда не жил.

"Меня не обижает признание Азизы нисколько", – рассказала вдова.

Людмиле Андреевне не привыкать к романам, которые не раз приписывали супругу еще при его жизни. И ничего серьезного в новом заявлении Азизы она не видит. Более того, готова подтвердить свои слова при встрече с "любовницей" мужа – даже рассматривает их совместную проверку на детекторе лжи.





"Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Готова выйти с ней на бой. Посмотрим, как она будет фантазировать", – заявила женщина.

Людмила Андреевна вспомнила, как медиа стали делать из Александра Абдулова настоящего мачо после его смерти. Вдруг выяснилось, что у него тоже нашлись несколько семей с детьми, передает "Собеседник".

Не так давно Поргина сообщила в беседе со СМИ, что ее состояние ухудшилось из-за COVID-19. После этого в прессе начали заявлять, что знаменитость бедствует и буквально "прозябает в нищете", что попросту взбесило Людмилу.

