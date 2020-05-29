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Вдова Николая Караченцова сообщила одному из изданий о том, что ее материальное состояние ухудшилось из-за коронавируса. После этого журналисты начали писать, что знаменитость бедствует и буквально "прозябает в нищете", что и взбесило Людмилу Поргину.
Актриса над подобными слухами смеется и напоминает, что у нее есть родственники, которые не бросят ее в одиночестве. Она признает, что сейчас у нее непростые времена, но говорить о нищете не приходится.
Прокомментировать свое финансовое положение вдова Караченцова решила после того, как увидела статью в "Экспресс газете". Журналисты издания написали, что звезда бедствует. Сама знаменитость назвала это ложью, а интервью со СМИ у нее не было.
Стоит отметить, что "ЭГ" в своем материале ссылалось на издание "Собеседник", которое и писало о непростом финансовом положении артистки.
Возможно, Людмила Поргина решила пояснить свои слова после того, как супруга актера Бориса Щербакова пристыдила звезд за слова о бедности. Татьяна Бронзова пояснила "КП", что вдова артиста наверняка получает хорошую пенсию.
Теперь Людмила Поргина думает о том, чтобы подать в суд на журналистов, которые, по ее словам, пишут неправду.
"Как я могу прозябать, когда у меня, действительно, и пенсия, и зарплата, и еще масса чего?" – рассказала она телеканалу "Царьград".
Ранее "Утро.ру" писало о подробностях семейной жизни Николая Караченцова и Людмилы Поргиной.
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