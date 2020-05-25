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Вдова Караченцова осталась без денег

Вдова Караченцова осталась без денег
Людмила Поргина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Из-за пандемии актриса лишилась источника дохода

Людмила Поргина признает, что ее жизнь из-за карантина круто поменялась – вдова Николая Караченцова осталась без денег. Знаменитость рассказала, что средств ей катастрофически не хватает, она даже не может заплатить налоги.

В страданиях Поргиной виноват коронавирус. Раньше 71-летняя звезда получала деньги за участие в передачах, а теперь выйти из дома не может из-за карантина. Еще одна сложность – животные, которых женщина взяла из приюта. Дома у артистки живут собака, попугаи и кошки, которых надо ежедневно кормить.

Часть финансовых забот вдовы Караченцова взял на себя ее сын.

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь", – рассказала она журналистам.

Поргина надеется, что к августу удастся победить коронавирус, и она сможет улететь в Болгарию, чтобы отдохнуть на своей даче. Пока же у актрисы получается развлекать себя дома – она старается много ходить, чтобы не поправляться и сохранять мышцы в тонусе, дополняет "Собеседник".

Людмила Поргина не единственная, кто пострадал из-за коронавируса. Ранее "Утро.ру" писало о других звездах шоу-бизнеса: некоторые из них остались без работы, у других начались сложности в личной жизни.

Дарья ПЕТРОВА

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