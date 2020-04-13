Артисты жалуются на жизнь, изменившуюся в период пандемии COVID-19

Звезды шоу-бизнеса оказались в числе тех, кто пострадал от коронавируса. Театры и концертные залы были закрыты, чтобы обезопасить как самих выступающих, так и зрителей. В результате финансовое положение знаменитостей пошатнулось. Виктор Рыбин признался, что у него осталось 30 тыс. руб., а Иосиф Пригожин стал злым на самоизоляции, считает его супруга.

Виктор Рыбин не скрывает, что из-за пандемии COVID-19 оказался в затруднительной ситуации. Лидер группы "Дюна" признался, что у него осталось 30 тыс. руб., а когда деньги закончатся, то придется брать в долг у друзей. Как оказалось, денег у Рыбина и Сенчуковой нет из-за хобби артиста: он все вкладывал в дом на воде, поделился он в эфире шоу "Звезды сошлись".

Чтобы справиться с материальными трудностями, пара хочет продать свою недвижимость, дополняет сайт "Комсомольская правда".

Проблемы у звезд российского шоу-бизнеса возникли не только финансовые. Многие артисты впервые за долгое время остались дома наедине с близкими. Из-за чего и начались конфликты.

Например, Иосиф Пригожин рассказал, что его отношения с супругой ухудшились. Из-за того, что они весь день проводят вместе, появляется много обид и претензий друг к другу. Продюсер не исключил, что после карантина разведется с Валерией.

Как оказалось, певица резко реагирует за звонки мужа по работе и его высказывания.

"Если я на эмоциях говорю: "Пожалуйста, Лера!", она отвечает: "Вот таким тебя должны люди увидеть! Какой ты злой!" – рассказал продюсер.

Актриса сериала "Воронины" в своем "Инстаграм" пожаловалась, что осталась без работы. Больше всего Екатерина Волкова переживает из-за выплат по кредитам. Звезда решила обратиться за помощью к подписчикам и поинтересовалась, что можно сделать в такой ситуации, когда платить банку просто нечем.

Однако вместо поддержки звезду "Ворониных" начали критиковать. Пользователи считают, что всегда нужно иметь запас денег на черный день.

Уменьшился доход и у Елизаветы Боярской. Актриса в прямо эфире в социальных сетях рассказала, что раньше почти половину ее зарплаты составляли деньги, заработанные на гастролях. Так как сейчас их нет, то и доходы значительно упали. Как добавляет актриса, еще пару месяцев театр, где она работает, протянет, а что будет потом – не известно.

Непростая ситуация у Екатерины Шпицы и ее сына. Актриса в "Инстаграм" рассказала, что обучение сына в домашних условиях ей дается трудно, иногда она превращается в дракона и начинает кричать на ребенка. Чтобы справиться с этим, ее семья ввела штрафы за повышение голоса.