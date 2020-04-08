Актриса рассказала о возникших трудностях

Екатерина Шпица пожаловалась подписчикам в "Инстаграм" на сложности дистанционного обучения. Она призналась, что ее сын не мог справиться со школьными заданиями, из-за чего она превратилась в дракона. Так артистка объяснила свой срыв.

Звезда поясняет, что была круглой отличницей, поэтому держать себя в руках ей бывает сложно, если сын что-то делает неправильно. Чтобы сдерживать свои порывы, семья Шпицы ввела для нее штрафы за крик.

"У нас в семье за крики во время домашки для меня введены штрафы. Надо держать себя в руках, это бесспорно. Грешу и каюсь, короче", – написала знаменитость в социальных сетях.

Многие пользователи поддержали Шпицу. Они признались, что сейчас им приходится заменять учителей, а качество дистанционного обучения их не всегда устраивает.

"Да, это испытание для все родителей: объяснить новую тему, сделать классную работу, потом домашнюю, потом разослать учителям...сидим с 10 до 16-00", "Учебный процесс на дому дается с большими нервами! Ребенок просится в школу", "Половина учителей не справляется, приходится самим объяснять", – комментируют пользователи.

Ранее Екатерина Шпица нашла неожиданную пользу в карантине.