Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Шпица нашла неожиданную пользу в карантине

Шпица нашла неожиданную пользу в карантине
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Поддубный" наслаждается общением с сыном и мужем

Оставшаяся без работы из-за коронавируса актриса Катерина Шпица видит массу плюсов в объявленном в России карантине. По ее мнению, это время всем жителям страны дано для того, чтобы уделить его родным и близким.

В частности, звезда рада, что у нее появилась возможность побыть с мужем и сыном, что называется, 24/7. Да и парам с натянутыми отношениями, считает Шпица, режим самоизоляции пойдет на пользу. Речь идет о тех, кто надумал разводиться, но не успел. Не исключено, что таким семьям придется сохранить брак хотя бы до 1 июня. Возможно, благодаря карантину он будет спасен, полагает Катерина.

"Семья – сложная штука, но в перспективе очень полезная", – убеждена артистка.  

Своими мыслями Шпица поделилась в "Инстаграм", добавив, что эпидемия коронавируса сыграет на руку и будущим молодоженам. У них также есть время подумать, стоит ли идти на столь ответственный шаг. 

Карантин застал актрису в горах. Сейчас она находится в Адлере, что возмутило подписчиков. 

"Никто не прется в Адлер отдыхать", "Почему Москвичи все побежали на юга? Привести заразу? Сидите в Москве на карантине", "Когда карантин, такие фото не уместны", – укорили Шпицу интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).  

Другие написали: мол, хорошо рассуждать, когда есть сбережения. А тут за коммуналку платить надо, да и другие расходы никто не отменял. Третьи пожаловались, что уже устали сидеть в четырех стенах с мужем и детьми. Одно развлечение осталось – поход до магазина и обратно.

"Ничего это не спасет (я про отношения). Если люди решили разойтись, то это время они проведут в аду", – заключил подписчик. 

Ранее Катерина Шпица показала лицо без ретуши. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День смеха и шуток: приметы на 1 апреля

В праздник на Руси задабривали домового

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей