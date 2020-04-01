Звезда фильма "Поддубный" наслаждается общением с сыном и мужем

Оставшаяся без работы из-за коронавируса актриса Катерина Шпица видит массу плюсов в объявленном в России карантине. По ее мнению, это время всем жителям страны дано для того, чтобы уделить его родным и близким.

В частности, звезда рада, что у нее появилась возможность побыть с мужем и сыном, что называется, 24/7. Да и парам с натянутыми отношениями, считает Шпица, режим самоизоляции пойдет на пользу. Речь идет о тех, кто надумал разводиться, но не успел. Не исключено, что таким семьям придется сохранить брак хотя бы до 1 июня. Возможно, благодаря карантину он будет спасен, полагает Катерина.

"Семья – сложная штука, но в перспективе очень полезная", – убеждена артистка.

Своими мыслями Шпица поделилась в "Инстаграм", добавив, что эпидемия коронавируса сыграет на руку и будущим молодоженам. У них также есть время подумать, стоит ли идти на столь ответственный шаг.

Карантин застал актрису в горах. Сейчас она находится в Адлере, что возмутило подписчиков.

"Никто не прется в Адлер отдыхать", "Почему Москвичи все побежали на юга? Привести заразу? Сидите в Москве на карантине", "Когда карантин, такие фото не уместны", – укорили Шпицу интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Другие написали: мол, хорошо рассуждать, когда есть сбережения. А тут за коммуналку платить надо, да и другие расходы никто не отменял. Третьи пожаловались, что уже устали сидеть в четырех стенах с мужем и детьми. Одно развлечение осталось – поход до магазина и обратно.

"Ничего это не спасет (я про отношения). Если люди решили разойтись, то это время они проведут в аду", – заключил подписчик.

Ранее Катерина Шпица показала лицо без ретуши.