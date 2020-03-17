Актриса вынуждена сидеть на карантине

Коронавирус стал причиной отмены не только массовых мероприятий – некоторые звезды лишились работы из-за карантина. Катерина Шпица на своей странице в "Инстаграм" рассказала, как она переживает тяжелый период.

Кинозвезда занимается спортом, не выходя из дома. Танцы также помогают ей снимать стресс, сообщила она в описании к видео, на котором крутится в черных лосинах и серой кофте.

При этом Шпица отметила: хоть она и не поддается панике, но ситуация с коронавирусом нанесла ущерб ее работе. Артистка не может выехать за границу из-за карантина. "И хотя это все омрачает весну, я не унываю", – подвела она итог, добавив, что воспользуется появившимся временем, чтобы провести его с семьей.

Один из подписчиков актрисы поинтересовался, думает ли она, что запрет коснется не только поездок в другие страны, но и путешествий по России. Екатерина такую вероятность не исключила, ответив: "Все возможно".

Поклонники похвалили Шпицу за то, что даже в период карантина не забывает о спорте: "Какая же Вы красивая, стройная, естественная", "Умничка, разделяю твои интересы, в здоровом теле здоровый дух", "Катя – просто красавица и спортсменка".

По последним данным, в России коронавирусом заразились 93 человека. Также с 17 марта большинство университетов переходит на дистанционное обучение.