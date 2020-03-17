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В Санкт-Петербурге госпитализировали 8 зараженных коронавирусом

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Всех больных госпитализировали

В Северной столице увеличилось число людей, которые подхватили COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев на пресс-конференции.

По его словам, 16 марта в больницах находились шестеро жителей Санкт-Петербурга, один – Ленобласти. Днем того же дня медики выписали итальянца и женщину, которая контактировала с зараженным, а после диагностировали коронавирус еще у троих. Таким образом, пациентов стало восемь. Все они находятся в удовлетворительном состоянии в больнице имени Боткина, передает РИА "Новости". 

Сейчас в России число больных коронавирусом достигло 93 человек. 

Полина ИВАНОВА

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