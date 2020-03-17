Злоумышленники активизировались в интернете

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала появление нового вида кибермошенничества. Преступники, пользуясь страхом людей перед заболеванием, рассылают электронные письма на данную тему, обманывая доверчивых граждан. IT-эксперты "вылавливают" в день до тысячи спам-рассылок, связанных с коронавирусом.

Мошенники маскируются под известные международные организации. Например, от имени МВФ собирают пожертвования якобы для помощи пострадавшим от коронавируса, рассказал РИА "Новости" специалист "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.

Еще более опасной может быть рассылка от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Например, на почту приходит письмо от "ВОЗ", в котором предлагается ознакомиться с последними рекомендациями по профилактике заражения. Человек переходит по ссылке и попадает на сайт злоумышленников, открывая доступ к личным данным.

Эксперты настоятельно рекомендуют сразу удалять письма с неизвестных адресов. А если все-таки очень хочется посмотреть информацию по ссылке, нужно скопировать ее и вставить напрямую в браузере, но ни в коем случае не переходить сразу из почтового ящика.

Ранее "Утро" писало о схеме "Белый кролик", которую придумали мошенники для обмана россиян.