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В России перенесли празднование Дня космонавтики

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Торжества могут провести 4 октября

В этом году День космонавтики, который приходится на 12 апреля, пройдет без привычного празднования из-за распространения коронавируса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роскосмоса. 

В торжествах обычно участвуют работники и руководители ракетно-космической отрасли, космонавты, зарубежные гости. Также причастных к празднику поздравляет президент России Владимир Путин. Как передает РИА "Новости", дату, когда состоится праздник, еще не назначили. 

Однако источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что торжества пройдут в день запуска первого искусственного спутника Земли – 4 октября. 

Полина ИВАНОВА

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