Торжества могут провести 4 октября

В этом году День космонавтики, который приходится на 12 апреля, пройдет без привычного празднования из-за распространения коронавируса. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В торжествах обычно участвуют работники и руководители ракетно-космической отрасли, космонавты, зарубежные гости. Также причастных к празднику поздравляет президент России Владимир Путин. Как передает РИА "Новости", дату, когда состоится праздник, еще не назначили.

Однако источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что торжества пройдут в день запуска первого искусственного спутника Земли – 4 октября.