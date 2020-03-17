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Зеленский предложил украинцам активнее размножаться во время эпидемии

Зеленский предложил украинцам активнее размножаться во время эпидемии
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Карантин - лучшее время для повышения демографии, уверен глава страны

Власти Украины придумали, как воспользоваться эпидемией коронавируса. Время на карантине нужно проводить с пользой, а именно – решая демографическую проблему. На это намекнул президент Незалежной Владимир Зеленский.

Выступая в эфире телеканала ICTV, он призвал граждан страны оставаться дома, пока угроза распространения заболевания не пройдет. Это время глава государство предложил тратить на чтение, общение с семьей и продолжение своего рода.

"Никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим", – отметил Зеленский.

Он также обратился к местным олигархам с просьбой дать денег на борьбу с коронавирусом. "Страна вас кормила долгое время, пришло время вам помочь стране", – подчеркнул глава Незалежной. По его словам, Украине нужен фонд по борьбе с коронавирусом в размере 12 – 13 млрд грн, поскольку сейчас возникла проблема даже с тестами на определение инфекции.

Впрочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко с президентом не согласился. Он заявил, что тесты есть, в том числе экспресс-системы, которые позволяют ставить диагноз, не отходя от постели больного. А в ближайшее время в страну поступит еще 1 млн тестов. В целом, по официальным данным Минздрава, в Незалежной семь человек заражены COVID-19, одна женщина скончалась.

Чтобы предотвратить распространение эпидемии, Киев ввел с 17 марта запрет на международное сообщение, передает "МИР24". В полдень 18 марта в стране также прекратит работу весь общественный междугородний транспорт. Внутри населенных пунктов автобусы, троллейбусы и трамваи останутся, но перевозить им разрешено не более десяти человек одновременно.

Ранее СМИ сообщали о проблемах на украинской границы: граждане не успевают вернуться домой до установленного властями срока.

Николай ВИКТОРОВ

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