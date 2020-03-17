Шоумен назвал заявление телеведущей способом привлечь к себе внимание

Пандемия коронавируса коснулась почти всех, в том числе и звезд российского шоу-бизнеса. О распространении инфекции высказалась экс-участница "Дома-2" Виктория Боня: по ее словам, вспышка вируса пойдет планете лишь на пользу. Это заявление резко осудил эпатажный Гоген Солнцев, назвав его вызывающим и кощунственным.

Шоумен считает, что таким образом бывшая участница телестройки лишь пыталась привлечь к себе внимание. Сами по себе подобные высказывания ничего не значат, поделился Солнцев с Nation News.

Также интернет-фрик рассказал, как переживает вспышку коронавируса. Он купил все необходимое и изолировался на даче, откуда никуда не выходит. "Я такого массового помешательства не помню на своей памяти", – отметил Солнцев и выразил надежду на то, что пандемия спадет к 9 Мая и никак не повлияет на Парад Победы.

Сейчас из-за коронавируса отменяют все массовые мероприятия. Уже надолго отложили празднование Дня космонавтики.

Ранее Виктория Боня написала в "Инстаграм", что люди погубили планету, поэтому коронавирус пойдет ей лишь на пользу. И добавила, что готова умереть от инфекции вместе со всеми, лишь бы Земля выжила.

Ранее Гоген Солнцев поделился печальными новостями – его супругу Екатерину Терешкович парализовало. Женщина, по словам шоумена, часто плачет и говорит о смерти.