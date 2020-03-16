Теперь Екатерина Терешкович передвигается в инвалидном кресле

В семью Гогена Солнцева и его немолодой супруги пришла беда. Женщину парализовало, и чувствует она себя очень плохо, рассказал ее муж. Пенсионерка находится в больнице рядом с любимым.

Журналисты предполагают, что здоровье Екатерины Терешкович могло испортиться после операции. Супруги рассказывали всем о пересадке матки – шоумен очень хотел завести ребенка.

"Катя совсем плоха. Два дня лежит обездвиженная – ее парализовало. Прогнозы очень неблагоприятные. Она плачет, просит меня вернуть ее к жизни", – поделился он печальными новостями.

Плохое здоровье отразилось на эмоциональном состоянии его жены. Теперь, как утверждает Солнцев, Терешкович часто говорит о смерти.

Друг семьи считает, что все дело не в возрасте женщины и не в сложной операции. Якобы виной всему – пристрастие женщины к алкоголю. По его словам, молодой супруг привез даму в больницу только для того, чтобы врачи привели ее в чувство, и она могла переписать на него квартиру.

"После очередной пьянки слегла. Гоген отвез ее в больницу: надеется, что там ее приведут в чувство", – цитирует "Собеседник" слова друга семьи.

Ранее Солнцев отдохнул в тропиках с другой пожилой женщиной.