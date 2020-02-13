Екатерина Терешкович отказалась от алкоголя, чтобы самой выносить ребенка

О намерениях известного шоумена Гогена Солнцева стать отцом стало известно на прошлой неделе. Теперь в прессе сообщается, что супруг нашел донора матки для своей пожилой жены. Об этом пишет сегодня онлайн-журнал StarHit.

Ранее здоровье Терешкович было серьезно подорвано чрезмерным употреблением спиртного. В прошлом году женщина несколько раз проходила лечение в реабилитационных центрах. Как признавался журналистам Солнцев, его жена сильно болела и даже побрилась налысо, что было против ее воли: не хотела лишаться волос. Однако преодолев недуг, Екатерина стала бодрой и активной. И даже, частично оголившись, снялась в провокационной фотосессии, чем произвела на поклонников большое впечатление.

Теперь фанаты Екатерины просят скандальную пару одуматься, называя возраст женщины преклонным для деторождения.