Скандально известный шоумен рассказал, в каких образах видит пожилую супругу дома

После откровений в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" у поклонников Гогена Солнцева остались некоторые вопросы. Например, почему последний никак не отреагировал на откровенные фотографии жены солидного возраста Екатерины Терешкович.

Даму на всю страну показали в полуобнаженном виде. Так, она позирует в прозрачном мокром платье, которое облегает по фигуре.

Кроме того, в эфире появились снимки, на которых Екатерина предстала в образе рокерши. Она побрилась наголо и облачилась в кожаную одежду и колготки в крупную сетку.

Пожилая супруга пообещала Солнцеву украсть молодого возлюбленного и прокатить по ночной столице. Однако, как признался сам шоумен, он не в курсе, на кого рассчитаны данные снимки, ведь он и не такое видел.

"И голую, и в кожанках... То есть для меня это как бы обычная Катя. Каких-то новых аспектов в ее перевоплощении я не увидел", – заявил Гоген интернет-изданию "Дни.ру", добавив, что Терешкович никакая не старуха, "молодежница" большая".

Напомним, накануне из-за Солнцева и его жены-старушки досталось телеведущему Андрею Малахову.