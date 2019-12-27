Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Голая и в кожанках": Солнцев выдал интимные тайны престарелой жены

"Голая и в кожанках": Солнцев выдал интимные тайны престарелой жены
Гоген Солнцев. Фото: www.globallookpress.com
Скандально известный шоумен рассказал, в каких образах видит пожилую супругу дома

После откровений в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" у поклонников Гогена Солнцева остались некоторые вопросы. Например, почему последний никак не отреагировал на откровенные фотографии жены солидного возраста Екатерины Терешкович.

Даму на всю страну показали в полуобнаженном виде. Так, она позирует в прозрачном мокром платье, которое облегает по фигуре.

Кроме того, в эфире появились снимки, на которых Екатерина предстала в образе рокерши. Она побрилась наголо и облачилась в кожаную одежду и колготки в крупную сетку. 

Пожилая супруга пообещала Солнцеву украсть молодого возлюбленного и прокатить по ночной столице. Однако, как признался сам шоумен, он не в курсе, на кого рассчитаны данные снимки, ведь он и не такое видел. 

"И голую, и в кожанках... То есть для меня это как бы обычная Катя. Каких-то новых аспектов в ее перевоплощении я не увидел", – заявил Гоген интернет-изданию "Дни.ру", добавив, что Терешкович никакая не старуха, "молодежница" большая".

Напомним, накануне из-за Солнцева и его жены-старушки досталось телеведущему Андрею Малахову. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей