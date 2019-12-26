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"Это дно": Малахову досталось из-за известного шоумена

"Это дно": Малахову досталось из-за известного шоумена
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущего атаковали из-запрестарелой жене Солнцева

Гоген Солнцев вместе с женой Екатериной Терешкович появятся в "Прямом эфире" Андрея Малахова накануне 2020 г. и расскажут, что  на самом деле происходит в их жизни. Анонс телеведущий опубликовал в своем Инстаграм.

"Бредятина", "По Вам психбольница плачет, ненормальные", "Это дно", "Хоть бы кто придушил этих монстров!", "Андрей, как Вам не стыдно", "Самому не противно видимо", "Гогену давно место в психиатрической больнице, почему он до сих пор гуляет, и отравляет жизнь людям", "Малахова туда же, ему комфортно в обществе таких дегенератов", – возмутились подписчики в комментариях. По их мнению, подобные шоу не стоит показывать, тем более на столь большую аудиторию.

За историей Солнцева и Терешкович зрители наблюдают не первый год – шоумен уже приходил к Андрею Малахову. А не так давно выяснилось, что Екатерина лечится от алкогольной зависимости в то время как ее супруг спокойно путешествует. Позже Солнцев признался, что у него тоже проблемы со здоровьем.

Карина СИРАЗОВА

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