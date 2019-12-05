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Гоген Солнцев готовится к смерти раньше престарелой жены

"Могу отъехать": Гоген Солнцев готовится к смерти раньше престарелой жены
Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Интернет-фрик разоткровенничался о семейных тайнах

Гоген Солнцев вернулся с вьетнамского курорта в заснеженную Москву. Эпатажный шоумен отправился на день рождения Дианы Бичаровой, где признался, что его дела и здоровье его престарелой супруги Екатерины Терешкевич оставляют желать лучшего. Дошло до того, что Гоген задумался о своей скорой смерти.

По словам Солнцева, Екатерину замучили проблемы со здоровьем: сказываются почтенный возраст и употребление лекарств вместе с алкоголем. Однако и сам интернет-фрик беспокоится о своем будущем.

"Я могу отъехать первее, чем Екатерина", -

заявил Солнцев в интервью "Дни.ру". 

При этом скандальная звезда обращаться к врачам не собирается. К тому, что его жена может в скором времени умереть, Гоген относится без особого беспокойства. Солнцев говорит, что, если Терешкевич внезапно скончается, он будет искать возможности как-то жить дальше.

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван
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Вот уж все обрадуются когда отдаст концы!!!!!!!Одним дебилом станет меньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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