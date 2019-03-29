"Это жесть": Гоген Солнцев показал интим "с бабкой"

Известный фрик выложил в Сети пикантный кадр

Гоген Солнцев в очередной раз поразил воображение интернет-пользователей. Он опубликовал в Instagram снимок с женой Екатериной Терешкович. В кадре супруги показаны в душе, причем в момент бушующей страсти.

"Выше всего на свете только любовь. Слова излишни. Сближение – это фильтр отношений. Вы можете только чувствовать, что, внутри вас и вашего чувства",

– отметил мужчина под кадром. И призвал "не терять настоящее".

Фолловеры пришли в ужас. Их возмущению не было предела:

"Посмотрела ... Гогена с бабкой... Это жесть... ни стыда, ни совести", "Меня вырвало", "Теперь он обязан оплачивать нам лечение у психиатра", "Как теперь глаза почистить?" ,"Отвратительнее не видела", "Боже, ну почему смущаюсь я, а не они, бооожжжжееееее", "Цирк уехал,клоуны остались", "Почему красивые тела удаляют, а эту мерзоту оставляют".

Некоторые, впрочем, были не так категоричны и даже шутили.

"Моя жизнь не будет прежней! Я до последнего надеялась, что вы не спите", "Пусть что хотят то и делают...кому какая разница... даже если и ради пиара", "Оргазм омолаживает", "Вот это старухе повезло... любая другая в ее возрасте может о таком только мечтать, а не... вспоминать", "Поаккуратнее с ней. Ведь не шешнадцать",

– написали такие.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не раз были главными героями различных телешоу. Многие зрители и подписчики соцсетей уверены, что ни о какой любви между супругами и говорить не стоит: ее там просто нет. Остальные не отрицают, что молодой мужчина и его пожилая жена счастливы, несмотря на большую – 25 лет – разницу в возрасте.

В начале марта стало известно, что Гоген и Екатерина начали посещать психолога, чтобы решить некоторые семейные проблемы. Однако, как выяснилось, супруга-пенсионерка не хочет возвращаться к тихой жизни у домашнего очага – она оторвалась по полной в стриптиз-клубе.

Андрея Малахова, который не раз приглашал "сладкую парочку" на программу, как толлько не распекали. В январе гости в студии разбирались в очередных перипетиях семейной жизни Гогена и Екатерины. Тот выпуск передачи вызвал бурю негативных эмоций.

Однажды Терешкович устроила скандал на "Прямом эфире". Она поколотила свою дочь Полину, Заподозрив, что дочь Полина хотела увести у нее мужа она избила ее так, что девушке даже потребовалась медицинская помощь. Тогда большинство звезд и телезрителей потребовали закрыть передачу.