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Жена Гогена Солнцева напилась в стриптиз-клубе и загремела в больницу

Гоген и Екатерина Терешкович. Фото: instagram.com/solntcev
Возможно, пожилая женщина потеряла память и не сможет узнать супруга

Совсем недавно эта эксцентричная пара снова помирилась: Гоген и Екатерина Терешкович даже начали посещать психолога, чтобы решить проблемы в молодой семье.

Но похоже, что супруга-пенсионерка не хочет возвращаться к тихой семейной жизни – женщина решила как следует оторваться в стриптиз-клубе. Об этом рассказал сам Гоген.

По его словам, Екатерина Терешкович отпросилась на юбилей к подруге, супруг даже помог ей выбрать самый стильный наряд. Только вот тихое торжество пошло не плану: приятельницы затащили Терешкович в стриптиз-клуб, после чего жена Солнцева оказалась в больнице.

 Всем, кто был против нашего брака, дождались... Давно не появлялись, и не хотели придавать огласке нашу жизнь... Главное, чтобы жена прошла на поправку, остальное не важно..." – пишет Гоген в своем Instagram.

Выяснилось, что на вечеринке Екатерина Львовна изрядно напилась и в бурных танцах повредила ногу. Приятельницы подругу не останавливали, наоборот, сняли все происходящее на телефон и отправили ревнивому мужу. Шоумен был шокирован случившимся, забрал подгулявшую жену домой, но в нормальное состояние она не пришла – пришлось вызывать врачей.

В настоящее время Терешкович находится в больнице и жалуется на сильную головную боль. Врачи предполагают, что у пенсионерки могла случится временная потеря памяти. Возможно, она никогда не узнает Гогена Солнцева.

Своими неприятностями ее супруг поделился в программе "Прямой эфир".

Дарья ПЕТРОВА
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