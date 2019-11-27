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Деньги на лечение Заворотнюк ушли мимо

Деньги на лечение Заворотнюк ушли мимо
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезду сериала "Моя прекрасная няня" не пытаются спасти

Средства, вырученные за ледовое шоу "Руслан и Людмила", идут не на лечение Анастасии Заворотнюк. К такому выводу пришли интернет-пользователи и обвинили Татьяну Навку в обмане, заподозрив, что заработанная сумма ушла на погашение долгов самой фигуристки.

"Что с Настей? Вы говорили, что деньги с билетов пойдут на ее лечение и в благотворительный фонд, а сейчас ничего не слышно...", "Сколько можно обманывать людей? Все деньги себе забрала, на здоровье Насти тебе все равно. Тошнит от такого лицемерия!", 

возмущались подписчики под сообщением спортсменки о прошедшем шоу и благодарностью зрителям за теплый прием в родном городе, который "особенно дорог для Петра Чернышева".

И позже появившиеся слова фигуристки о том, что "вся команда "Navka Show" выражает искреннюю поддержку коллеге Петру Чернышеву и желает его супруге скорейшего выздоровления", и обещание, что "средства от продажи билетов этого шоу будут переданы на поддержку семье Анастасии, а так же благотворительным фондам, помогающим женщинам, которые оказались в подобной ситуации", не убедили их.

В нынешнем году у Татьяны за долги отняли дом в Нью-Джерси, США. Он перешел во владение банка. Это произошло спустя месяц после того, как Навка заговорила о помощи Заворотнюк. Также спортсменка не расплатилась с Роспатентом за товарный знак ее шоу, отмечает "Версия".

Пользователи Сети негодуют из-за того, что отдавали деньги, а о состоянии актрисы так ничего и неизвестно. Они думают, что олимпийская чемпионка под видом желания помочь актрисе взяла заработанные деньги себе, возможно, чтобы выкупить дом в Америке и погасить долг.

Ранее просторы интернета всколыхнуло известие о том, что Петр Чернышев избавился от всех фото Анастасии Заворотнюк.  И поползли слухи о смерти звезды "Прекрасной няни".

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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