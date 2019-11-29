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Муж Заворотнюк уехал за границу с другой

"Вот это страсть!": муж Заворотнюк уехал за границу с другой
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Супруг звезды "Прекрасной няни" нашел себе новую партнершу

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев убыл в Белоруссию. Но не в поисках другой клиники для тяжелобольной жены и не для того, чтобы посоветоваться о ее лечении с заграничными врачами. И отправился он в дорогу не один, а с девушкой.

О его отъезде проговорилась знаменитая фигуристка. "Минск, встречай!.. наша первая волшебная сказка на льду "Руслан и Людмила" будет радовать зрителей", – сообщила Татьяна Навка в Инстаграм под фото, на которых показаны отрывки из шоу.

Многие давно удивляются, что Чернышев, несмотря на тяжелое состояние Заворотнюк, так много работает. А еще он сменил партнершу, о чем на днях тоже рассказала Навка. По ее словам, теперь с мужем "прекрасной няни" будет кататься юная Алина Загитова, признанная олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. 

В соцсети восхищены талантом фигуристов:

"Вот это страсть!!!", "Необыкновенно! Сказочно!", "Здорово! Браво!", "Как красиво!!!", "Господи, как же это возможно!!! Такая красота!!!! Такое мастерство!", "Браво! Нереальный кадр, ощущение полета", "Петр великолепен".

Не так давно фигурист убрал со своей страницы в Инстаграм все фото с женой. И произошло это сразу после того, как заговорили о смерти Анастасии Заворотнюк. Ранее Петра Чернышева застали с блондинкой.

Фоторепортаж
"Это ему нужно": мужа Заворотнюк оправдали после объятий с другой
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

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