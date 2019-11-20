Знакомый Петра Чернышева рассказал о проблемах в семье актрисы

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк появляются крайне редко. По последним данным, она находится в реабилитационном центре, а муж навещает ее не так уж и часто. Петр Чернышев, по словам друзей, полностью занят работой, поэтому с болеющей супругой ему пришлось расстаться.

Как выяснилось, еще до болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в отношениях у супругов не все было гладко. Заворотнюк ревновала молодого мужа, когда тот уезжал в командировки и, возможно, поэтому решила родить еще одного ребенка. Ведь ситуация была на грани того, что фигурист мог уйти из семьи, – пишут журналисты.

"Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило,

– цитирует слова знакомого семьи "КП".

Что происходит в отношениях Заворотнюк и Чернышева сейчас – неизвестно. Спортсмен часто выступает в ледовых шоу Татьяны Навки, где его засняли с привлекательной блондинкой.