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Отчаянно ревновала: появились подробности разрыва Заворотнюк с мужем

Отчаянно ревновала: появились подробности разрыва Заворотнюк с мужем
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Знакомый Петра Чернышева рассказал о проблемах в семье актрисы

Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк появляются крайне редко. По последним данным, она находится в реабилитационном центре, а муж навещает ее не так уж и часто. Петр Чернышев, по словам друзей, полностью занят работой, поэтому с болеющей супругой ему пришлось расстаться.

Как выяснилось, еще до болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в отношениях у супругов не все было гладко. Заворотнюк ревновала молодого мужа, когда тот уезжал в командировки и, возможно, поэтому решила родить еще одного ребенка. Ведь ситуация была на грани того, что фигурист мог уйти из семьи, – пишут журналисты. 

"Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило,

цитирует слова знакомого семьи "КП".

Что происходит в отношениях Заворотнюк и Чернышева сейчас – неизвестно. Спортсмен часто выступает в ледовых шоу Татьяны Навки, где его засняли с привлекательной блондинкой.

Дарья ПЕТРОВА

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