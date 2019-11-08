Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Многолетняя связь: потного мужа Заворотнюк сняли с блондинкой в интимный момент

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Обросший фигурист держал красотку за руки

Петра Чернышева активно поддерживают поклонники Анастасии Заворотнюк, друзья, и коллеги. После недавнего выступления спортсмена засняли с красивой блондинкой, с которой он держался за руки. Оказалось, что с этой девушкой Чернышева связывает многолетнее общение.

Блондинкой, которая утешала фигуриста, оказалась бизнес-леди Светлана Ермолова, с которой он дружит много лет, – пишет Teleprogramma.pro. Скорее всего, девушка поддерживала вспотевшего спортсмена в интимной обстановке после выступления.

"За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо, наша дорогая Светлана",

– подписали совместное фото в Инстаграм, созданном в поддержку Заворотнюк.

В социальных сетях Петру Чернышеву также написали слова поддержки. Поклонники актрисы надеются, что она в скором времени поправится, а пока желают ее мужу набраться сил.

"Какое трогательное фото", "Все будет хорошо, Господи помоги, спаси и сохрани!", "Верим в выздоровление Настеньки", "Петру сил", "Петру очень нужна поддержка друзей", "Так хочется поскорее услышать от Вас хорошие новости", – прокомментировали снимок бородатого Петра Чернышева с другой.  

Ранее Татьяна Навка раскрыла диагноз Анастасии Заворотнюк. 


Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей