Обросший фигурист держал красотку за руки

Петра Чернышева активно поддерживают поклонники Анастасии Заворотнюк, друзья, и коллеги. После недавнего выступления спортсмена засняли с красивой блондинкой, с которой он держался за руки. Оказалось, что с этой девушкой Чернышева связывает многолетнее общение.

Блондинкой, которая утешала фигуриста, оказалась бизнес-леди Светлана Ермолова, с которой он дружит много лет, – пишет Teleprogramma.pro. Скорее всего, девушка поддерживала вспотевшего спортсмена в интимной обстановке после выступления.

"За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру – спасибо, наша дорогая Светлана",

– подписали совместное фото в Инстаграм, созданном в поддержку Заворотнюк.

В социальных сетях Петру Чернышеву также написали слова поддержки. Поклонники актрисы надеются, что она в скором времени поправится, а пока желают ее мужу набраться сил.

"Какое трогательное фото", "Все будет хорошо, Господи помоги, спаси и сохрани!", "Верим в выздоровление Настеньки", "Петру сил", "Петру очень нужна поддержка друзей", "Так хочется поскорее услышать от Вас хорошие новости", – прокомментировали снимок бородатого Петра Чернышева с другой.

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