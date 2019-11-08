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Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, от нее начали требовать деньги. Налоговая служба намерена взыскать с актрисы 24 тыс. рублей. Такая сумма накопилась после неуплаты налога на имущество. Речь идет о квартире знаменитости в центре Москвы, – сообщает Telegram-канал Mash.
Погасят ли долг перед налоговой родственники звезды – непонятно. Муж артистки сейчас занят в ледовом шоу Татьяны Навки, где его заметили в обществе красивой блондинки.
Информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк ее родственники по-прежнему не предоставляют. По последним данным, актриса находится в реабилитационном центре в Подмосковье.
Ранее Татьяна Навка раскрыла диагноз Анастасии Заворотнюк.
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