На звезду "Моей прекрасной няни" свалилась еще одна беда

Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, от нее начали требовать деньги. Налоговая служба намерена взыскать с актрисы 24 тыс. рублей. Такая сумма накопилась после неуплаты налога на имущество. Речь идет о квартире знаменитости в центре Москвы, – сообщает Telegram-канал Mash.

Погасят ли долг перед налоговой родственники звезды – непонятно. Муж артистки сейчас занят в ледовом шоу Татьяны Навки, где его заметили в обществе красивой блондинки.

Информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк ее родственники по-прежнему не предоставляют. По последним данным, актриса находится в реабилитационном центре в Подмосковье.

Ранее Татьяна Навка раскрыла диагноз Анастасии Заворотнюк.



