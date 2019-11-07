Узнать некоторых участников телестройки можно с трудом

За 15 лет существования "Дома-2" участниками проекта стали более 2 тыс. человек. Некоторые остаются в центре внимания даже после ухода с проекта. Зачастую в социальных сетях обсуждают личную жизнь телезвезд и их внешность. Многие из них после ухода с шоу кардинальным образом изменились.

Виктория Романец не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. Красотка изменила форму носа, увеличила бюст и перекрасила волосы. На этом бывшая участница "Дома-2" не остановилась. Красотка избавилась от лишних килограммов, целлюлита и обрела фигуру мечты.

Теперь в Инстаграм Виктории Романец регулярно появляются фото в нижнем белье и купальниках.

Евгения Феофилактова когда-то была одной из самых популярных девушек проекта. Она была окружена вниманием мужчин еще до всех изменений, а после увеличения бюста поклонников стало еще больше.

Пластические хирурги потрудились и над лицом красотки: ей сделали ринопластику и увеличили губы. Похоже, результат того стоил. Сейчас девушка счастлива замужем, а за ее жизнью следят более 1,5 млн. человек, которые заваливают ее комплиментами.

Меняют свою внешность не только участницы "Дома-2", но и участники. Егор Халявин на проекте ходил в очках и имел лишний вес, после ухода с шоу мужчина поставил себе цель – стать похожим на Кена. Известно, что Халявин перенес около 20 пластических операций и похудел почти на 100 кг.

Звезде "Дома-2" хирурги скорректировали овал лица, изменили форму носа, увеличили губы и хирургическим путем подправили рельефы тела.

Инна Воловичева – одна из немногих участниц "Дома-2", которая похудела без помощи хирургов. Брюнетке удалось сбросить почти 40 кг, что заметно ее преобразило. Инна признается, что секрет ее похудения прост – правильное питание и физические нагрузки.

После ухода с проекта Воловичева начала активно вести Инстаграм, где делится с поклонниками советами и рецептами диетических блюд.

Ранее ведущая "Дома-2" Ольга Орлова показала прелести в купальнике.