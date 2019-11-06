Экс-участница проекта рассказала об ужасах пластической хирургии

Инесса Шевчук похвасталась своей стройной фигурой. На фотографии с отдыха экс-участница телестройки позирует в бикини. На фото удается рассмотреть стройные ноги девушки, тонкую талию и роскошную грудь.

Несмотря на красивые снимки, звезда уверяет, что ее бюст не так хорош, как кажется на первый взгляд. Формы достались Инессе от пластического хирурга. Сначала девушка была довольна работой, но потом начался кошмар. Бюст начал сильно болеть, импланты начали крутиться сами по себе, а у девушки появились комплексы.

Теперь звезда "Дома-2" намерена засудить пластического хирурга, который ее изуродовал, и сделать повторную операцию.

"Вы не можете видеть, как крутятся грудные импланты по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Грудь выглядит ужасно! <…> По факту плакать хочется от вида! Когда ужасные рубцы, будто мясник резал, когда грудь уходит под мышки",

– откровенно рассказала девушка в социальных сетях.

В страдания Шевчук верят не все. Подписчики пишут, что грудь звезды "Дома-2" выглядит идеально, а она продолжает заниматься спиртом, значит, и болей у нее нет.

"Если бы болело что-то, вы бы валялись пластом", "А где он вас "искалечил"? Что-то не сходится ничего. Грудь красивая на всех фотках", "На одной фотке внизу вы вообще на голове стояли", – высказались комментаторы.

Ранее "Утро" писало о страшных смертях участников "Дома-2".