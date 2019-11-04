Жизнь некоторых участников трагически оборвалась

Участники "Дома-2" живут под прицелами телекамер вот уже 15 лет. На глазах у миллионов зрителей они строят семьи и заводят детей. Случаются со звездами проекта и трагедии – более 10 участников шоу ушли из жизни по разным причинам.

В 2010 году всех поклонников шоу потрясла смерть Андрея Кадетова. Молодой голубоглазый красавец был любимцем девушек, но жениться на проекте не успел. В конце 2010 на мужчину напали около подъезда, когда он гулял в собакой. Преступник нанес звезде "Дома-2" 11 ножевых ранений.

Убийцу Кадетова нашли. Оказалось, его подослала любовница экс-участника проекта. Девушка вымогала у него деньги, угрожая рассказать, что Кадетов якобы ее изнасиловал.

В последние годы на "Доме-2" появилась интересная тенденция. Вместе с молодыми участниками на периметре живут и их родители: они помогают молодым разобраться в отношениях, присматривают за детьми, а иногда встречают и свою любовь.

Так и Светлана Устиненко пришла на проект помогать своей дочери Алиане. Сильная и уверенная в себе блондинка пыталась наладить отношения дочери с тещей, но сама часто оказывалась в центре скандалов. Через некоторое время Светлана Устиненко стала все реже появляться на экранах, а потом и вовсе исчезла.

Выяснилось, что женщине диагностировали рак мозга. Операции и курсы химиотерапии результатов не дали. Светлана Устиненко умерла в 2016 году в возрасте 49 лет.

В 2017 не стало Марии Политовой – симпатичная брюнетка становилась участницей трижды, но так и не смогла построить ни с кем отношения. Уже на проекте девушка вытворяла странные вещи и, как пишет Стархит, страдала от биполярного расстройства.

Девушки не стало зимой 2017 года, при этом обстоятельства смерти до сих пор вызывают вопросы. Известно, что Политова ушла из дома без телефона, прихватив с собой лекарства. Через неделю девушку обнаружили на даче в Подмосковье с признаками обморожения. В крови Марии Политовой был обнаружен алкоголь и следы других веществ.

Анастасия Тарасюк была участницей "Дома-2" всего месяц, но даже за такой короткий срок запомнилась зрителям яркой внешностью и отношениями с самыми популярными мужчинами шоу.

Через 5 лет после того, как Тарасюк покинула площадку "Дома-2", о ней заговорили снова. Летом 2019 года девушка трагически погибла рядом с домом. Существует версия, что она хотела свести счеты с жизнью. В Сети сразу же появилось несколько причин произошедшего: кто-то утверждал, что Анастасия была беременна, кто-то намекал на ее алкогольную и наркотическую зависимость.

Полина Лобанова ушла из жизни через несколько дней после своего 20-летия. Известно, что участница "Дома-2" скончалась на одной из вечеринок. Тело телезвезды было обнаружено в ванной. Существует несколько версий произошедшего, возможно, девушка хотела свести счеты с жизнью, или причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за передозировки запрещенных веществ.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах "Дома-2".