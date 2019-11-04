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Экс-участница "Дома-2" Мария Кохно опубликовала в Инстаграм сексуальное видео, на котором эротично двигается в такт музыке. Сквозь тонкую ткань светлого костюма можно заметить, что девушка танцует без нижнего белья.
"Погода никогда не влияет на моё настроение, потому что я счастлива по жизни. Секрет моего счастья прост: однажды я села, подумала и так решила. С того момента началась новая точка отсчета в моей жизни",
– призналась Кохно под роликом.
Поклонники не смогли оторвать взгляда от аппетитных форм экс-участницы знаменитой телестройки, которая, не стесняясь, трогала себя. Девушка даже успела примерить в ролике и более провокационный наряд. Она надела шубу на голое тело.
"Маш, ты неподражаема", "Ты секси", "Огонь", "Глаз не оторвать! Красота!", "Пооткровенней можно?" – восхитились фанаты Кохно.
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