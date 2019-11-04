Девушка показала достоинства своей фигуры

Экс-участница "Дома-2" Мария Кохно опубликовала в Инстаграм сексуальное видео, на котором эротично двигается в такт музыке. Сквозь тонкую ткань светлого костюма можно заметить, что девушка танцует без нижнего белья.

"Погода никогда не влияет на моё настроение, потому что я счастлива по жизни. Секрет моего счастья прост: однажды я села, подумала и так решила. С того момента началась новая точка отсчета в моей жизни",

– призналась Кохно под роликом.

Поклонники не смогли оторвать взгляда от аппетитных форм экс-участницы знаменитой телестройки, которая, не стесняясь, трогала себя. Девушка даже успела примерить в ролике и более провокационный наряд. Она надела шубу на голое тело.

"Маш, ты неподражаема", "Ты секси", "Огонь", "Глаз не оторвать! Красота!", "Пооткровенней можно?" – восхитились фанаты Кохно.