Обнаженная пышная грудь бывшей участницы телешоу заворожила мужчин

Мария Кохно не раз поражала воображение интернет-пользователей. Вот и ее новый снимок произвел фурор в соцсети. В кадре девушка позирует у белого рояля в сиреневом наряде с обнаженными плечами и роскошным бюстом.

Под фото пышногрудая звезда "Дома-2" поделилась мыслями. Отметив, что "все чаще начинает ценить жизнь людей и животных, думать не только о себе, но и о том, как не причинить боль другим", она решила выбирать только шубы из экомеха. "Это безумно красиво, это экономично, это ярко, это стильно", – пояснила красотка.

Фанаты испытали восторг и щедро засыпали соблазнительную скрипачку лестными словами, особенно старались мужчины (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Девушка невероятной красоты!.. Глаз не оторвать!!!", "Звездочка", "Прелесть", "Миледи", "Как всегда, бомба!!!", "Маха секс", "Роковая".

Женщины, напротив, отыскали недостатки. "Подумала, что ты в банном халате!", "Экошубы бывают разного качества... эта похожа на махровый халат", "Маняша шеи не видно,фотограф не очень. Чуть меньше открытой груди", "Нужно немного прикрыть", "Впечатление что только после ванны! На эко шубу не тянет!" – прокомментировали они.

Мария Кохно – девушка смелая и ничего не стесняется. Как-то раз она показалась совсем раздетой в постели, а до этого снялась топлес. В "Доме-2" она продержалась недолго. Придя туда в начале декабря 2016-го, девушка покинула проект во второй половине октября 2017 года.