Экс-участница телестройки восхитила публику соблазнительной фигурой

Дарье Пынзарь оголяться не в новинку. После рассказа об интиме, игр у моря и интриги со шляпой, она в очередной раз снялась в провокационном виде. Девушка позирует, отставив вперед ногу и приложив одну руку ко лбу, а другой придерживая растрепавшиеся длинные волосы. Ее тело на фото закрыто клубникой, которую держит чья-то рука.

"Как делать фото после "Макдональдса" на море да еще и в купальнике? Вот так", – посоветовала экс-звезда "Дома-2" под кадром.

Подписчики остались довольны. Они шутили и восхищались:

"Даш, какой-то мужик к тебе клубничку приложил", "Дашу можно было и в горошинку спрятать", "Вы всегда красотка", "Очень нравится ваша фигура!! Огонь.... Вот у многих даже лучше, идеальнее, но Ваша запала мне в душу... Не худо,не полно – то, что нужно", "Прекрасно выглядите!", "Не всем хватит одной клубнички", "Я бы... вишенку приложила".

После того как Дарья Пынзарь переехала с мужем в Турцию, откровенные снимки и видео на ее странице не редкость. Не так давно она показалась в бикини, похвасталась пышным бюстом без лифчика и блеснула прелестями в камнях.