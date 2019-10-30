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Раздетая звезда "Дома-2" прикрылась клубничкой

Раздетая звезда
Дарье Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Экс-участница телестройки восхитила публику соблазнительной фигурой

Дарье Пынзарь оголяться не в новинку. После рассказа об интиме, игр у моря и интриги со шляпой, она в очередной раз снялась в провокационном виде. Девушка позирует, отставив вперед ногу и приложив одну руку ко лбу, а другой придерживая растрепавшиеся длинные волосы. Ее тело на фото закрыто клубникой, которую держит чья-то рука.

"Как делать фото после "Макдональдса" на море да еще и в купальнике? Вот так", – посоветовала экс-звезда "Дома-2" под кадром. 

Подписчики остались довольны. Они шутили и восхищались:

"Даш, какой-то мужик к тебе клубничку приложил", "Дашу можно было и в горошинку спрятать", "Вы всегда красотка", "Очень нравится ваша фигура!! Огонь.... Вот у многих даже лучше, идеальнее, но Ваша запала мне в душу... Не худо,не полно – то, что нужно", "Прекрасно выглядите!", "Не всем хватит одной клубнички", "Я бы... вишенку приложила".

После того как  Дарья Пынзарь переехала с мужем в Турцию, откровенные снимки и видео на ее странице не редкость. Не так давно она показалась в бикини, похвасталась пышным бюстом без лифчика и блеснула прелестями в камнях.  

Полина ДОРОЖКИНА
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