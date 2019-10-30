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На съемках шоу "Бородина против Бузовой" телезвезда долгое время не могла прийти в себя – Бузова смеялась без остановки и никак не могла сосредоточиться. Остановить приступ смеха безуспешно попытался Влад Кадони.
Видео со съемок передачи попало в социальные сети, где Бузова призналась, что часто не может перестать смеяться.
"Я ненавижу это состояние, когда просто хочется смеяться. Когда меня начинают успокаивать, мне еще смешнее становится. Простите, у меня бывает такое", – объясняет ведущая "Дома-2" в ролике.
Подписчиками знаменитости смех Бузовой понравился, они признались, что и сами хохотали, посмотрев на звезду.
"Смейся чаще, Оля! Это кайф", "Обожаю твой смех, ты так мило смеешься", "Вошла в образ Джокера", "Такой милый смех", "Очень заразный", "Очень милый смех", "Смеется, как больная", "Это называется истерика", – прокомментировали в Инстаграм Бузовой.
Ранее изуродованная Ольга Бузова напугала людей зелеными волосами и порванным ртом.
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