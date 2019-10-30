Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Алена Водонаева вместе с сыном посетила кинопремьеру. На красной дорожке телезвезда появилась в черном парике и кожаном плаще, открывающем ее декольте. Красотка сексуально вертелась перед оператором, гладила себя и широко расставляла ноги.
В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что на бывшей участнице "Дома-2" нет не только колготок, но и трусов. Многие назвали Водонаеву одной из самых привлекательных женщин, другим показалось, что девушка ведет себя чересчур вызывающе рядом с сыном.
"Очень сексуальная", "Неотразима", "Сексапильная такая", "Трусы дома забыла?", "Шикарная женщина", "Сына жалко", "Господи, какая шикарная женщина, образ бомбический", "Алёна, у вас такая природная красота, сейчас так много искусственного и штампованного, а вы неповторимы", "Алена хулиганка", "Кем Богдан вырастет, если живет с фриком", – написали Алене Водонаевой в Инстаграм.
Ранее звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова выставила напоказ ягодицы на пляже.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения