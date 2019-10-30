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"Трусы забыла": сексуальная Водонаева заявилась в кино в кожаном плаще

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" повертелась перед камерой

Алена Водонаева вместе с сыном посетила кинопремьеру. На красной дорожке телезвезда появилась в черном парике и кожаном плаще, открывающем ее декольте. Красотка сексуально вертелась перед оператором, гладила себя и широко расставляла ноги.

В комментариях под видео некоторые пользователи предположили, что на бывшей участнице "Дома-2" нет не только колготок, но и трусов. Многие назвали Водонаеву одной из самых привлекательных женщин, другим показалось, что девушка ведет себя чересчур вызывающе рядом с сыном.

"Очень сексуальная", "Неотразима", "Сексапильная такая", "Трусы дома забыла?", "Шикарная женщина", "Сына жалко", "Господи, какая шикарная женщина, образ бомбический", "Алёна, у вас такая природная красота, сейчас так много искусственного и штампованного, а вы неповторимы", "Алена хулиганка", "Кем Богдан вырастет, если живет с фриком", – написали Алене Водонаевой в Инстаграм. 

Ранее звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова выставила напоказ ягодицы на пляже. 


Дарья ПЕТРОВА
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