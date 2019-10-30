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"Почти 60": раскрыт реальный возраст Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Артистке указали на старость после снимка в шпагате

Анастасия Волочкова по-прежнему активно делится с поклонниками всеми подробностями своих тренировок. После очередного снимка, где танцовщица в шпагате позирует в клетке, подписчики начали обсуждать возраст Волочковой.

По официальным данным, эпатажной танцовщице 43 года, но комментаторы решили, что она выглядит старше. Кто-то и вовсе написал, что Анастасии Волочковой почти 60 лет.

"Мне кажется, что в клетке кривляться – это не удачная задумка. И клетка отстой, и балерина старая", "Молодец! В ее почти 60 неплохо!", " Вас от самой себя не тошнит?", "Боже. Каждый день одно и тоже.Клетка и я. Я и клетка, я в клетке, я около клетки. Буээ", "Надо же ей чем то на хлеб насущным зарабатывать", "Как уже достала всех своими шпагатами больше заняться нечем. Пустышка", – раскритиковали в Инстаграм Волочковой.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали снимок балерины, где она спит на улице утром. Тогда Анастасии Волочковой намекнули на алкогольную зависимость и упрекнули в нечистоплотности. 

Дарья ПЕТРОВА
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