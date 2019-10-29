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"Тошнотная поза": звезда "Дома-2" раздвинула ноги в бикини

Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Экс-участница проекта отклячила зад в узких трусах

Маргарита Овсянникова в очередной раз выставила на всеобщее обозрение пикантное фото. На снимке девушка в белом купальнике присела на карточки, раздвинув ноги, при этом свои ягодицы звезда телепроекта оттопырила назад.

Шокированные подписчики назвали позу Маргариты Овсянниковой пошлой и попросили ее выкладывать меньше снимков в купальниках.

"Ну хватит уже в купальниках", "Бомба", "Ничего себе физкультура", "Поза, конечно, тошнотная", "Раскорячилась прямо четко", "Классная Марго", "Секси", "Раскорячилась-то как", "Очень красивая", – прокомментировали фото подписчики звезды "Дома-2".

Поклонникам, интересовавшимся секретом ее стройной фигуры, Овсянникова ответила, что ест небольшими порциями мясо и овощи. Также экс-участница телестройки регулярно занимается физическими упражнениями.

Маргарита Овсянникова появилась на телестройке в 2017 году. Девушка практически постоянно была участницей конфликтов и драк. После информации о "темном прошлом", связанном с эскорт-услугами, Овсянникова проходила проверку на детекторе лжи и покинула проект.

Дарья ПЕТРОВА
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