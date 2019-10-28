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Меладзе сделал Брежневой дорогой подарок после слухов об измене

Меладзе сделал Брежневой дорогой подарок после слухов об измене
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица похвасталась новым гаджетом

Валерий Меладзе преподнес своей супруги последнюю модель популярного смартфона. Телефоном, стоимость которого около 100 тысяч рублей, Вера Брежнева похвасталась в Инстаграм.

"Мне его подарил любимый", – написала Брежнева под снимком с гаджетом.

Подарок Константина Меладзе в Интернете не оценили. Telegram-канал "Только никому", где и были опубликованы фото Брежневой, посчитал, что продюсер "ничем не отличается от обычных мужиков" и преподнес любимой банальный телефон.

Также в социальных сетях Брежнева рассказала, что только недавно научилась ставить себя на первое место и не акцентироваться на мужчинах.

"Я сама только недавно этому научилась. Потому что с детсва учили иначе. Пришлось переучиваться. Но тут важно не перегнуть палку. Грань между любовью к себе и нездоровым эгоизмом очень тонкая",

– поделилась мудростью экс-солистка группы "ВИА Гра".

Недавно в Интернете обсуждали возможные измены Константина Меладзе. По слухам, любовницей продюсера стала его подопечная Эрика Герцен. Однако скандал продолжения не получил – Брежнева на 100% доверяет своему супругу.

Дарья ПЕТРОВА
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