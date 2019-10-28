Девушка не планирует возвращаться к жизни под камерами

Алена Рапунцель, возможно, больше не появится в эфире "Дома-2". Скандальная участница вновь сошлась со своим молодым человеком и решила отдохнуть с ним в караоке. После ночи вдвоем влюбленные "потерялись" – не отвечали на звонки и не торопились возвращаться на телестройку.

После молодой человек Алены Роман Макеев вернулся в "Дом-2", чтобы забрать сына своей возлюбленной, которого она родила от другого участника. Сейчас пара, как сообщает "Вокруг ТВ", живет за городом и не торопится обратно на шоу.

Сестра звезды проекта Ольга Рапунцель считает, что сейчас влюбленным рано уходить из "Дома-2".

"Мы дозвонились до Алены, она очень устала, не хочет возвращаться на проект. С Ромой за периметром ей хорошо. У нее часто меняется мнение, стала неопределенная какая-то. Я ее отговариваю уходить с проекта, она не должна принимать таких поспешных решений",

– рассказала Ольга Рапунцель журналистам.

Напомним, ранее Алену втянули в скандал с венерическими болезнями. Как выяснилось, на проекте бушует настоящая эпидемия заболеваний, передающихся половым путем. Подписчики Рапунцель подозревают, что и она могла оказаться в числе заболевших, так как врачи отказались оперировать ее, увидев результаты анализов.