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В трусах и перьях: Бузову унизили из-за пошлого наряда

В трусах и перьях: Бузову унизили из-за пошлого наряда
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
продолжение"Не забудьте чмокнуть": звезда "Дома-2" обнажила ягодицы в бассейне
Обнажившейся ведущей "Дома-2" отказали в сексуальности

Ольга Бузова стала певицей года на премии Оксаны Федоровой. Награду знаменитость приехала забирать в откровенном платье с перьями, которое открывало стройные ноги звезды и позволяло рассмотреть ее тело. Из-за прозрачной ткани кажется, что на Ольге Бузовой есть только трусы, поверх которых она надела пеньюар. 

На мероприятии Бузова без стеснения позировала перед камерами, вертелась, приоткрывала рот и трогала себя. Подписчики ведущей "Дома-2" ее внешний вид не оценили: платье посчитали пошлым, а в сексуальности отказали.

"Откажись от таких разрезов, это не выглядит роскошно", "Не открывая так рот", "Неудачное платье", "Пошлятина", "Это пеньюар?", "Зачем так рот делать, как проститутка", "Похабно", "Старая уже стала, как ни крути попой", "Секс – это не твое", "На ней лохмотья какие-то", "Прикид для траурных церемоний", – раскритиковали видео с Бузовой в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

По слухам, сейчас знаменитость встречает с популярным блогером Давидом Манукяном. Сначала молодой человек снимался в клипе певицы, затем мужчину, похожего на него, засняли за поцелуями с Ольгой Бузовой. Есть мнения, что ведущая "Дома-2" может быть в положении. 

 

Дарья ПЕТРОВА
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