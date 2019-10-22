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Бузова отклячила ягодицы в обтягивающих штанах

Бузова отклячила ягодицы в обтягивающих штанах
Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда раздвинула ноги и приседала на улице

Под фотографиями Ольги Бузовой всегда восхищаются ее стройным телом. Звезда решила приоткрыть секрет своей фигуры и показала, как тренирует ягодицы. Продемонстрировать упражнения ведущая "Дома-2" решила прямо на глазах прохожих, будучи в обтягивающих штанах.

На улице Бузова сначала побегала, а потом начала наклоняться, раздвигать ноги и приседать, оттопыривая ягодицы назад.

В комментариях к тренировке телезвезды отнеслись по-разному: одни похвалили Бузову, другие только посмеялись над тем, что она бегает в теплом пуховике.

"Какая ты молодец", "Отлично выглядишь, Оля", "Как в таком пуховике бегать, удобно?", "Какая же умница, очень красивая", "В зимнем пуховике не сопрела?", "Отличное тело", "У тебя ягодиц нет, ты плоская", "Шубу забыла накинуть – потеть так потеть.", "Лучшая, отлично выглядишь", "Огонь", – написали звезде в комментариях.

Ранее "Утро" опубликовало видео с поклонниками Ольги Бузовой, которых загнали в клетку после концерта знаменитости. 

Дарья ПЕТРОВА
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