Звезда "Дома-2" неприятно поразила публику

Ольга Бузова рассказала, что всегда старается уделить внимание поклонникам, которые ждут ее после концерта. После выступления в Казани звезда решила не изменять себе и вышла к зрителям на улицу. Фанаты кричали Бузовой слова любви, просили сделать фото и трогали артистку, но сделать это можно было только через клетку.

Поклонников артистки отгородили от нее высоким забором, большим похожим на клетку в зоопарке. Когда фанаты начали трясти конструкцию, ведущую "Дома-2" телохранители быстро увели в машину.

Видео, где Бузова общается со слушателями, попало в ее Инстаграм. Подписчики остались недовольны таким отношением артистки, а некоторые критиковали самих зрителей, которые вели себя "как дикари".

"Ужас через решетку, как со зверьми общается", "Как-то не по-человечески людей за решеткой держать", "Зоопарк", "Это так ужасно. Люди за клеткой, что творится в этом мире", "Как дикари, стыдно", "Что происходит с людьми? Это же просто стадо. Дети там же, прижаты к забору", "Какой ужас! Людей держать за решеткой", – раскритиковали поведение Бузовой в Интернете (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

На концертах певицы не раз происходило что-то странное: то ее с маленьким фанатами чуть на задавили возбужденные мужчины, то звезда в сексуальном боди начинает трогать себя прямо на сцене.