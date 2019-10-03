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Бузова в трусах вытащила ребенка из толпы возбужденных мужчин

Бузова в трусах вытащила ребенка из толпы возбужденных мужчин
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Вакханалия едва не закончилась трагедией

Ольга Бузова на концерте в Новокузнецке решила пообщаться со своими поклонниками поближе. Артистка спустилась со сцены и пригласила детей потанцевать к ней. Юные фанаты ведущей "Дома-2" сразу же окружили кумира, а затем к звезде ринулись возбужденные взрослые.

Они едва не затоптали детей и саму Бузову. Одну девочку артистке даже пришлось спасти: звезда подняла ее на сцену и успокоила, а после обратилась ко всем зрителям.

"Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали… Что ж вы детей чуть не затоптали!",

– цитирует слова Бузовой "Комсомольская правда".

В этот раз выступление Ольги обошлось без жертв, подростки отделались испугом. Свой концерт артистка начала с двухчасовым опозданием, но ни задержка, ни давка не останавливают поклонников – они с нетерпением ждут на сцене появления Ольги Базовой в откровенных нарядах.

К зрителям певица выходит то в откровенных боди, то вовсе в трусах и полупрозрачном комбинезоне. 

Ранее в Интернете появилось домашнее видео Ольги Бузовой без лифчика. 

Дарья ПЕТРОВА
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