Выступление звезды вызвало омерзение у зрителей

Ольга Бузова продолжает покорять города России. На этот раз звезда дала концерт в Барнауле, где начала зажигать на сцене в боди. В какой-то момент Бузова и вовсе начала прыгать, садиться на корточки с раздвинутыми ногами и трогать себя.

Видео с концерта знаменитость выложила в социальные сети, где поклонники не стеснялись в выражениях, ругая ведущую "Дома-2". Они считают, что певица ведет себя вульгарно, а также подает плохой пример детям, которые приходят посмотреть на своего кумира.

"Одни девочки-подростки в зале", "Это зомби-секта, одни дети", "Твои трусы омерзительны, и как ты трогаешь вечно себя – это вообще фууу", "Ну почему такая одежда? Господи, оденьте ее красиво", "Костюм из облезлого бобра", "Почему именно в трусах нужно выступать?", "Позорница", – прокомментировали в Инстаграм Бузовой.

Концерты звезды не обходятся без критики или неприятных инцидентов. Например, во время выступления в Новокузнецке Бузову и ее юных фанатов чуть не затоптали возбужденные мужчины.